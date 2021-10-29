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Молдова повідомила, що домовилася з "Газпромом"

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 22:52
Молдова повідомила, що домовилася з Газпромом
фото газпром

Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

Про це "Європейській правді" повідомили в МЗС Молдови.

Сьогодні ввечері в Санкт-Петербурзі завершилися переговори між молдовською делегацією та "Газпромом". Сторони досягли домовленості щодо формули ціни, аудиту боргу Moldova-Gaz та подальшого діалогу щодо погашень, повідомили в МЗС.

Угода також передбачає продовження попереднього контракту між "Газпромом" і "Молдова-Газ" ще на п'ять років на основі формули ціни, запропонованої молдовською стороною.

Поставки природного газу розпочнуться 1 листопада 2021 року.

У жовтні Республіка Молдова отримала недостатні обсяги газу від "Газпрому" на підставі продовження терміну дії контракту на місяць із триразовим підвищенням ціни. Різницю в обсязі газу закупив державний Energocom за ринковими цінами.

Нагадаємо, уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Financial Times з посиланням на свої джерела повідомило, що "Газпром" в рамках переговорів про постачання газу вимагає, щоб Молдова змінила свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відклала реформування енергетичного ринку  в обмін на дешевий газ для країни.

25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника - молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання. 

Єврокомісія вже виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання газової кризи.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваГазпромгаз
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