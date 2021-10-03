У Росії Дніпро назвали "столицею телефонного шахрайства"

Заступник голови правління "Сбєрбанка Росії" Станіслав Кузнєцов назвав Дніпро "столицею телефонного шахрайства" через call-центри, які виманюють гроші у клієнтів російських банків.

Джерело: Соловйов LIVE

Пряма мова Соловйова: "Працівники call-центру (який знаходиться у Києві – ред.) у шахрайський спосіб змушують клієнтів банків із Росії переказувати гроші на чужі рахунки".

Пряма мова заступника голови правління "Сбєрбанка Росії" Станіслава Кузнєцова: "Я і мої колеги все-таки вважаємо, що столицею такого бізнесу сьогодні по праву є місто Дніпро".

"Ми фіксуємо 3-7 тисяч таких дзвінків у день".

"У цьому році новий тренд – це дзвінок від співробітника поліції, від прокуратури, від слідчого комітету і так далі".

Деталі: Кузнєцов заявив, що наприкінці минулого року експерти нарахували у Дніпрі близько тисячі call-центрів.

Наразі, за його словами, в місті діє близько 150 колл-центрів.

Російські МВС і Центробанк фіксують зростання телефонного шахрайства, розповів Кузнєцов. За даними МВС (Росії – ред.), за 9 місяців поточного року число таких випадків зросла на 15% у порівнянні з минулим роком, а за даними "Центробанку" Росії – на 30%.

У "Сбєрбанку", за його словами, навпаки, з початку року фіксують скорочення числа атак на клієнтів приблизно удвічі.

Нагадаємо: лужба безпеки України викрила велике конструкторське бюро у Дніпрі, яке тісно співпрацювало з окупаційною владою Криму – вони займалися модернізацією об’єктів енергетичної інфраструктури півострова, формально прикриваючись афілійованими підприємствами з РФ.