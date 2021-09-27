СБУ викрила конструкторське бюро у Дніпрі, яке працювало на Росію

Служба безпеки України викрила велике конструкторське бюро у Дніпрі, яке тісно співпрацювало з окупаційною владою Криму – вони займалися модернізацією об’єктів енергетичної інфраструктури півострова, формально прикриваючись афілійованими підприємствами з РФ.

Джерело: СБУ

Деталі: Це конструкторське бюро отримувало значні контракти від уряду РФ, вартість одного з них становила близько 260 млн рублів ($3,5 млн).

Серед їхніх проєктів ‒ виконання конструкторських робіт на об’єктах АО "КримТЕЦ": "Сімферопольської ТЕЦ", "Камиш-Бурунської ТЕЦ" і "ТЕЦ Сакських теплових мереж".

Зловмисники діяли не напряму: щоб обійти український закон і "не співпрацювати з окупантами", вони створили декілька компаній в РФ. Саме вони і були формальним прикриттям цієї діяльності: брали участь у тендерах; від їх імені укладалися угоди щодо реконструкції енергетичних об’єктів окупованого півострова.

Під час обшуків вилучили документи, картки російських банків, печатки компаній в РФ.

Слідчі відкрили справу за статтею "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".

Наразі планується повідомлення про підозру, проводяться експертизи.