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Україна залишається другою в Європі за добовою смертністю від COVID

Неділя, 3 жовтня 2021, 06:21
Фото: МОЗ

За добу 1 жовтня у світі діагностували понад 349 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії та Туреччині. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 46 тисяч, у Британії – понад 30 тисяч та Туреччині – понад 27 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія та Індія.

Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія і США. Україна займає 8 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Румунія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Україна, Румунія.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 212 226 816 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 811 567 смертей від COVID-19.

Предісторія: За добу 1 жовтня в Україні зафіксовано 11 809 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2 692 особи, 203 хворих померли і 3 469 – одужали.

Українська правда
Теми: коронавірус


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