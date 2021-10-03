В Україні ймовірно з'явиться військова місія ЄС – Welt

На тлі загострення бойових дій на Донбасі, спровокованого активністю гібридних військ Росії, ЄС розглядає можливість створення європейської військової навчальної місії в Україні.

Джерело: німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на документи EEAS (Європейської служби зовнішніх зв'язків)

Деталі: У матеріалі наголошується, що через напруження між Києвом і Москвою, що не спадає, в ЄС розглядають формування незалежної військової навчальної місії під назвою "Військова консультативна та навчальна місія ЄС в Україні" (EUATM).

Документ Європейський служби зовнішніх зв'язків передбачає, що створення такої місії стане вираженням солідарності з Україною з урахуванням військової активності Росії біля українських кордонів і на окупованих територіях.

Як з'ясували німецькі журналісти, на створенні військової місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина. Крім того, таку позицію підтримують Швеція і Фінляндія.

У матеріалі йдеться, що в кінці липня очільники МЗС та Міноборони України направили главі європейської дипломатії Жозепу Боррелю секретне звернення з проханням про її створення.

Крім варіанту створення військової місії, ЄС розглядає ряд інших способів посилення військового потенціалу Збройних сил України. Серед них розширення консультативної місії ЄС щодо реформи сектора громадянської безпеки України, яка існує з 2014 року.

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