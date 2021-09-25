Війська РФ після навчань залишилися біля українських кордонів – командування ЗСУ

Російські військові навчання "Захід-2021" завершилися, проте українське командування не фіксує масового повернення військових РФ до місць постійної дислокації – Москва залишила у наближених до кордону України районах численні армійські батальйони.

Джерело: головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Незважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, що пройшло урочисте закриття ("Заходу-2021" – УП), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково, насамперед під час проведення цих навчань, і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації".

Деталі: За словами Залужного, ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання у Південному військовому окрузі Росії. За даними командування, кожна така група налічує близько тисячі російських військових.

Залужний зазначив, що хоча ці військові й "не стоять з автоматами" під українським кордоном, проте знаходяться у відповідних районах РФ, наближених до України.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що деякі військові все ж поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до Державної думи, але це не означає, що українське командування може "розслаблятися".

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