Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Війська РФ після навчань залишилися біля українських кордонів – командування ЗСУ

Субота, 25 вересня 2021, 16:57
Фото Міноборони Білорусі

Російські військові навчання "Захід-2021" завершилися, проте українське командування не фіксує масового повернення військових РФ до місць постійної дислокації – Москва залишила у наближених до кордону України районах численні армійські батальйони.  

Джерело: головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Незважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, що пройшло урочисте закриття ("Заходу-2021" – УП), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково, насамперед під час проведення цих навчань, і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації".

Деталі: За словами Залужного, ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання у Південному військовому окрузі Росії. За даними командування, кожна така група налічує близько тисячі російських військових.

Залужний зазначив, що хоча ці військові й "не стоять з автоматами" під українським кордоном, проте знаходяться у відповідних районах РФ, наближених до України.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що деякі військові все ж поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до Державної думи, але це не означає, що українське командування може "розслаблятися".

Нагадаємо:

  • Військові російсько-білоруські навчання "Захід-2021" були анонсовані як такі, що "мають оборонний характер".
  • Російська сторона запевняла, що після закінчення навчань в термін до 30 вересня особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка повернуться до пунктів постійної дислокації.
  • 11 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що Збройні сили постійно готуються до відбиття різних загроз, у тому числі й повномасштабного вторгнення РФ.

Теми: РосіякордонЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вибори у Німеччині: екзитполи визначили двох переможців

Росія планує виділити на ОРДЛО понад 900 мільярдів рублів – ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ: Україна вже готова до вступу в НАТО

ООС: один військовий загинув, одного поранено

фотоСотні людей у Києві вийшли на Кліматичний марш

фотоКремль звинуватив "недругів" Путіна у фабрикуванні "жахливої брехні"

Усі новини...
Росія
Російські найманці поранили військового, ЗСУ відкрити вогонь у відповідь
ТСК передасть Інтерполу дані про сотні російських найманців – Безугла
Російські літаки залетіли у заборонену зону навчань ЗСУ
Останні новини
01:23
Ізраїльські війська вбили п'ятьох бойовиків "ХАМАС"
00:35
Туреччина має намір купити ще C-400 у Росії, попри загрозу нових санкцій
23:53
Ще в одному київському ТРЦ відкривається центр вакцинації
23:27
Тіло повішеного в Києві білоруса Шишова поховали майже через 2 місяці
22:47
Шамана, що йшов "виганяти Путіна", забрали на примусове лікування
22:04
Кулеба прогнозує, що коаліція в Німеччині буде сприятливою для України
21:49
У крові українця Никифоренка, що помер у Польщі, не знайшли наркотиків – ЗМІ
21:30
Швейцарці проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів
20:55
Таліби хочуть відновити міжнародні рейси: "проблеми в аеропорту вирішені"
19:58
За "двійника" кандидата на Черкащині взялася поліція
Усі новини...