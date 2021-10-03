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В окупованому Криму рекордна кількість заражень Covid

Неділя, 3 жовтня 2021, 14:12
Фото pixabay

На території захопленого Росією півострова – різкий сплеск захворюваності коронавірусом, за добу там зафіксували найбільшу кількість випадків з початку пандемії. При цьому реальні показники можуть бути ще вищими.

Джерело: Криминформ

Деталі: За офіційними даними окупантів, в Криму виявили максимальне за весь час пандемії добове заражених коронавірусом. Повідомляється про 421 зараження.

При цьому МОЗ України не має реальних даних про кількість хворих на непідконтрольній території, а статистика окупантів може не показувати всієї картини – оскільки приховується інформація про спалахи COVID-19 серед російських військових, які дислокуються в Криму.

Передісторія: "Індійський" штам коронавірусу "Дельта" став домінуючим у Криму і Севастополі ще влітку цього року. При цьому мешканці окупованого півострова не мають можливості за місцем проживання отримати проти ковіду жодну із затверджених ВООЗ вакцин.

Теми: Кримкоронавірусокупація


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