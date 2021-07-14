У Криму новий "рекорд" COVID, штам "Дельта" став домінантним

В окупованому Росією Криму зафіксовано черговий антирекорд за новими випадками зараження коронавірусом: за добу підтверджено 375 випадків.

Джерело: Крыминформ

Пряма мова Сергія Аксьонова: "За 13 липня на території Республіки Крим зареєстровано 375 випадків нової коронавирусной інфекції. Із загальної кількості захворілих 302 виявлені при зверненні по медичну допомогу, 66 – серед контактних із раніше зареєстрованими випадками, 7 випадків привезені з-за кордону".

Деталі: Попередній антирекорд – 371 випадок за добу – зафіксовано 12 липня, до цього найвищий показник був відзначений 11 липня.

За останню добу померли 8 осіб.

За весь час пандемії коронавірус у Криму був підтверджений у 53 178 осіб, одужали за весь період 46 157 осіб, померли 1 615 осіб.

"Індійський" штам коронавірусу "Дельта" став домінуючим у Криму і Севастополі, повідомила керівник регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська на засіданні оперативного штабу щодо ситуації з COVID-19.

Вона наголосила, що цей варіант відрізняється високою контагіозністю, починається з прояви ГРВІ, має більш короткий інкубаційний період.

"Особи, які прибувають до стаціонару, дуже швидко "важчають", – повідомила Пеньковська.

Вона уточнила, що інкубаційний період в уханьского штаму коронавірусу становить 14 днів, а індійського – 5-6. "Якщо критичними днями при уханьскому штамі були восьмий-десятий день, то зараз це п'ятий-шостий", – додала чиновниця.

За словами Пеньківської, ситуація з поширенням коронавірусу в Криму продовжує залишатися нестабільною з тенденцією до значного зростання. Кількість випадків зараження вірусом виросла за останні 7 днів на 12% у порівнянні з рекордною минулого тижня.

Число госпіталізацій пацієнтів із коронавірусною інфекцією за минулий тиждень зросла на 70%, повідомив "голова МОЗу" Криму Олександр Остапенко.

За його словами, до стаціонарів госпіталізовано 1 178 пацієнтів із підтвердженою коронавірусною інфекцією, що на 482 людини або 70% вище рівня минулого тижня. Виписаних пацієнтів на 33% більше, ніж минулого тижня, – 1 356 осіб.

Ліжковий фонд для лікування пацієнтів із COVID-19 збільшився до 3 179 ліжок у 31 лікувальному закладі Криму.

У стаціонарах на лікуванні перебуває 2 829 пацієнтів, на амбулаторному - 2 868 пацієнтів. 373 пацієнта перебувають у важкому і вкрай важкому стані, за тиждень їхня кількість збільшилася на 24 людини.

Більше подробиць: Диспансеризація і профогляди у Криму будуть припинені до 15 серпня. Медиків звільняють від непрофільного навантаження, щоб основні сили були спрямовані на боротьбу з коронавірусом

Із 1 серпня всі соцзаклади з цілодобовим перебуванням перейдуть на закритий режим роботи, якщо у них щеплено від COVID-19 менше 95% персоналу.

Крім того, Росспоживнагляд вимагає скасувати проведення рок-фестивалю "Боспорські врата" у Ленінському районі Криму через коронавірус.

Росія, яка окупувала Крим, знову зайняла четверте місце за загальною кількістю випадків зараження коронавірусом: на 13 липня було зареєстровано 5,833 млн хворих.