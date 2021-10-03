Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії від ковіду померли понад 6 тисяч осіб за тиждень – це абсолютний рекорд

Неділя, 3 жовтня 2021, 15:35
Фото з сайту miloserdie.ru

Кількість смертей від коронавірусу в Росії за тиждень вперше з початку пандемії перевищила 6 тисяч.

Джерело: ТАСС з посиланням на дані федерального оперативного штабу

Деталі: За сім днів померли 6 018 росіян, заражених COVID-19. Попередній максимум в 5 682 померлих був зафіксований тижнем раніше.

В цілому з початку пандемії у РФ від коронавірусу померли 210 тисяч людей, або 2,77% всіх хворих. Російські ЗМІ зазначають, що влада враховує лише ті смертельні випадки, коли коронавірус став основною причиною смерті і це вдалося оперативно підтвердити, так чином справжній рівень смертності може бути вищим.

У Росії за сім днів виявили 165 623 випадки зараження - це на 13,5% більше, ніж тижнем раніше.

В цілому, епідемія в Росії набирає обертів – за останню добу, 2 жовтня, в країні зареєстрували 25 769 нових інфікованих, що стало максимумом за десять місяців.

Нагадаємо:

  • На території захопленого Росією Криму стався різкий сплеск захворюваності коронавірусом, за добу 2 жовтня там зафіксували найбільшу кількість випадків з початку пандемії.

  • У Росії громадяни не мають можливості за місцем проживання отримати жодну із затверджених ВООЗ вакцин проти COVID-19.

Теми: Росіякоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗ’явилось нове відео затримання Саакашвілі в Грузії

"Слуги народу" видалили Разумкова зі своїх чатів

оновленоРада визначилась, коли звільнятиме Разумкова

"Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у заволодінні банківською таємницею

Вісім областей України - у "помаранчевій" карантинній зоні

Нардепи відсторонили Разумкова від ведення засідань Ради

Усі новини...
Росія
В Україні ймовірно з'явиться військова місія ЄС – Welt
У Росії Дніпро назвали "столицею телефонного шахрайства"
Лукашенко пригрозив заходу російською армією
Останні новини
15:34
В Україні бушуватиме вітер
15:33
ЄС поки не планує вилучати Україну з "зеленого списку" - ЗМІ
15:32
Міністр фінансів неприємно вражений конфліктом держбанку зі "Схемами"
15:31
документУ Києві посилили карантин: громадян прийматимуть лише з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом
15:19
"Невідкладна загроза для США": Facebook ігнорував шкоду суспільству заради прибутків
15:02
Директор київської школи судиться з Кабміном через примусову вакцинацію вчителів
14:53
Паливна криза у Британії: всього 27 водіїв з ЄС погодилися приїхати на допомогу
14:43
Стефанчук закрив засідання Ради, киваючи на відсутність порядку денного
14:35
відеоЗ’явилось нове відео затримання Саакашвілі в Грузії
14:29
Мінцифри планує додати в "Дію" нові ковід-документи
Усі новини...