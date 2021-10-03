У Росії від ковіду померли понад 6 тисяч осіб за тиждень – це абсолютний рекорд

Кількість смертей від коронавірусу в Росії за тиждень вперше з початку пандемії перевищила 6 тисяч.

Джерело: ТАСС з посиланням на дані федерального оперативного штабу

Деталі: За сім днів померли 6 018 росіян, заражених COVID-19. Попередній максимум в 5 682 померлих був зафіксований тижнем раніше.

В цілому з початку пандемії у РФ від коронавірусу померли 210 тисяч людей, або 2,77% всіх хворих. Російські ЗМІ зазначають, що влада враховує лише ті смертельні випадки, коли коронавірус став основною причиною смерті і це вдалося оперативно підтвердити, так чином справжній рівень смертності може бути вищим.

У Росії за сім днів виявили 165 623 випадки зараження - це на 13,5% більше, ніж тижнем раніше.

В цілому, епідемія в Росії набирає обертів – за останню добу, 2 жовтня, в країні зареєстрували 25 769 нових інфікованих, що стало максимумом за десять місяців.

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