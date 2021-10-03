Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Динамо" та "Шахтар" розділили очки у матчі 10 туру Прем'єр-ліги

Неділя, 3 жовтня 2021, 21:28
"Динамо" - "Шахтар". 3 жовтня. фото з Facebook столичного клубу

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" у матчі 10 туру української Прем`єр-ліги зіграли у нічию з рахунком 0:0.

Поєдинок пройшов у неділю 3 листопада на НСК "Олімпійський" у Києві.

У першому таймі "Шахтар" більше володів м`ячем, а "Динамо" було гострішим в атаці. На дев`ятій хвилині Де Пена продерся у штрафний майданчик гірників і після його удару м'яч поцілив у штангу воріт, а Віталій Буяльський на добивання зіграв невдало. "Шахтар" відповів небезпечним ударом з метрів 20-ти від Алана Патріка.

Двічі бив Вітіньйо у першому таймі з вигідних позицій, але обидва рази не поцілив по воротах. В одному з моментів у гру довелося вступити Георгію Бущану, коли удару головою завдавав Тарас Степаненко. Під завершення першого тайму після рикошету від Сергія Кривцова м'яч ледве не залетів у ворота "Шахтаря", але П'ятов перевів м'яча на кутовий.

Заключні 45-ть хвилин пройшли з пару моментами біля воріт обох команд. Було багато фолів, карток, але обмаль ударів по воротах. На 49-й хвилині Бущан відбиває удар Додо. Далі був найкращий момент у цій грі у динамівців. Після розіграшу стандарту Віктор Циганков вибіг сам на сам із П`ятовим і не зумів переграти голкіпера "Шахтаря". Ближче до 90-ї хвилини несильний удар Тете накрив Бущан.

На 94-й хвилині "Шахтар" таки мав шанс, щоб удруге за десять днів перемогти "Динамо". Після пари рикошетів м'яча з порожнього кута воріт вибив Олександр Караваєв.

Після десяти турів "Динамо" продовжує випереджати "Шахтар" на три очки.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Північний потік-2: Данія дала дозвіл на запуск, Німеччина вимагає гарантій 

COVID забрав життя понад тисячі українців за 5 днів, 317 – за добу

Головні новини понеділка і ночі: Pandora Papers, збій у Facebook

У Facebook назвали причину шестигодинного збою

Ефективність Pfizer проти COVID-19 вдвічі падає через півроку — дослідження

Facebook та Instagram відновлюють роботу

Усі новини...
футбол
У неділю через футбол у Києві можуть обмежити роботу кількох станцій метро
У Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол
"Зоря" програла "Ромі" у Лізі Конференцій
Останні новини
10:15
Вашингтон обіцяє продовжувати протидію "Північному потоку-2"
10:09
В окупованому Криму заявляють про антирекорд випадків COVID
09:51
США закликали Грузію до справедливого поводження з Саакашвілі
09:42
Зупинка Facebook коштувала Цукерберґу 6 мільярдів доларів
09:31
Північний потік-2: Данія дала дозвіл на запуск, Німеччина вимагає гарантій 
09:00
У Києві друге COVID-щеплення отримали більше людей, ніж перше
08:42
У Латвії домовились посилити коронавірусні обмеження
08:22
COVID забрав життя понад тисячі українців за 5 днів, 317 – за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: Pandora Papers, збій у Facebook
07:24
Війна на Донбасі: доба минула без втрат
Усі новини...