Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Десяток українців приховують активи у Британії через офшори – Pandora Papers

Неділя, 3 жовтня 2021, 21:45
Слідство.Інфо

Згідно з даними масшабного витоку документів Pandora Papers, більше 10 українців приховують свої активи у Великобританії через офшорні компанії.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Проєкт Pandora Papers ідентифікував щонайменше 681 раніше анонімних власників елітної нерухомості у Великобританії. Їм належить понад півтори тисячі об’єктів на загальну суму більш як 5,5 мільярдів доларів США.

У цьому списку більше 10 українців, що приховують свої активи у Великобританії через офшорні компанії, зареєстровані в таких юрисдикціях як Беліз та Британські Віргінські острови, які не розкривають кінцевих власників бізнесу.

Як з'ясували журналісти, під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів США.

Через мережу пов’язаних із президентом офшорних компаній, двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості у Лондоні – перший помічник президента Сергій Шефір та колишній бізнес-партнер Зеленського, сценарист та режисер фільмів та серіалів "Студії Квартал 95" Андрій Яковлєв.

Шефір через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами у столиці Великобританії загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів США.

При цьому фірма, яка через низку інших офшорів належить Яковлєву, володіє квартирою у центрі Лондона, у 10 хвилинах пішки від парламенту. Згідно із документами, які проаналізували журналісти, вартість цієї квартири склала понад 2 мільйони доларів США.

Також через офшорну фірму купила в позику елітну квартиру дочка ексголови АП Бориса Ложкіна, Анастасія.

16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Ложкіна головою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка купила в позику елітну нерухомість у престижному районі Лондона за майже 4,6 мільйони доларів США.

Кошти на нерухомість дівчині позичила віргінська Future Definite Holdings Limited, компанія її власного батька.

"2013-го, коли я продав бізнес, дочка звернулася із запитанням: "хочу купити квартиру — чи можу я позичити у вас гроші? Я зароблю і поверну"… Сподіваюсь, що вона поверне кредит протягом десяти років", — розповів Ложкін журналістам "Слідства.Інфо".

Ані компанія під іменем Future Definite Holdings, ані чимала позика не були внесені до декларації Ложкіна ані за 2014-ий, ані за 2015-ий. Однак форма та умови подання декларації в той час ще не передбачали обов’язкового декларування таких операцій.

У переліку українців із британською нерухомістю також ексспіввласник "Приватбанку", справи про виведення та відмивання грошей з якого розслідують в Україні та США, олігарх Геннадій Боголюбов. Pandora Papers свідчить про його причетність до щонайменше дев’яти об’єктів нерухомості у Великобританії.

Майном у самому серці Лондона володіє й український бізнесмен та колишній співвласник "Укрсиббанку" Олександр Ярославський, і бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа — Ігор Воронін.

На дочку колишнього голови ЦВК і нардепа Сергія Ківалова, Тетяну, записано відразу п’ять об’єктів нерухомості у Лондоні. Ціна трьох об’єктів нерухомості складала щонайменше 13,5 мільйонів доларів США.

Вся вона куплена через офшорні компанії, зареєстровані у Британських Віргінських островах, та протягом 1999-2003 років. У цей час Ківалов мав мандат народного депутата України.

Довідка: Pandora Papers — це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та убивць.

Понад 600 журналістів із 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйонів конфіденційних файлів. До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції "Слідство.Інфо".

Загалом у Pandora Papers більш як півтори тисячі українців, серед яких олігархи, колишні та чинні посадовці, депутати та навіть зірки спорту і естради.

Теми: офшоринерухомістьВелика Британія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Платформи Facebook не працюють п'ять годин: можливі причини

NYT: Співробітники Facebook не можуть потрапити на роботу – не працюють перепустки

Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади

Новини 4 жовтня: розслідування Pandora Papers, Львів у "червоній зоні"

фотоСуд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

інфографікаУ Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій

Усі новини...
офшори
СБУ заперечує тиск на КМДА щодо розслідування про Зеленського
Стали відомі деталі спроби зриву показу розслідування про Зеленського "Офшор 95"
"Офшор 95": зірвано показ розслідування про бізнес Зеленського та гроші Коломойського
Останні новини
01:12
Facebook та Instagram відновлюють роботу
01:01
В роботі Telegram почалися перебої
00:36
Ізраїль звинуватив Іран в організації теракту проти ізраїльських бізнесменів на Кіпрі
23:52
фото, відео"Схеми" повідомили про напад на їхню знімальну групу під час інтерв’ю з главою держбанку
23:38
Платформи Facebook не працюють п'ять годин: можливі причини
23:06
NYT: Співробітники Facebook не можуть потрапити на роботу – не працюють перепустки
22:26
НАЗК при перевірці декларацій Зеленського та Баканова врахує інформацію Pandora Papers
22:05
Новини економіки: офшори Зеленського, транзит газу через Україну
21:47
Польща викликає посла Британії після відмови у в'їзді письменнику
21:31
Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади
Усі новини...