Десяток українців приховують активи у Британії через офшори – Pandora Papers

Згідно з даними масшабного витоку документів Pandora Papers, більше 10 українців приховують свої активи у Великобританії через офшорні компанії.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Проєкт Pandora Papers ідентифікував щонайменше 681 раніше анонімних власників елітної нерухомості у Великобританії. Їм належить понад півтори тисячі об’єктів на загальну суму більш як 5,5 мільярдів доларів США.

У цьому списку більше 10 українців, що приховують свої активи у Великобританії через офшорні компанії, зареєстровані в таких юрисдикціях як Беліз та Британські Віргінські острови, які не розкривають кінцевих власників бізнесу.

Як з'ясували журналісти, під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів США.

Через мережу пов’язаних із президентом офшорних компаній, двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості у Лондоні – перший помічник президента Сергій Шефір та колишній бізнес-партнер Зеленського, сценарист та режисер фільмів та серіалів "Студії Квартал 95" Андрій Яковлєв.

Шефір через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами у столиці Великобританії загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів США.

При цьому фірма, яка через низку інших офшорів належить Яковлєву, володіє квартирою у центрі Лондона, у 10 хвилинах пішки від парламенту. Згідно із документами, які проаналізували журналісти, вартість цієї квартири склала понад 2 мільйони доларів США.

Також через офшорну фірму купила в позику елітну квартиру дочка ексголови АП Бориса Ложкіна, Анастасія.

16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Ложкіна головою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка купила в позику елітну нерухомість у престижному районі Лондона за майже 4,6 мільйони доларів США.

Кошти на нерухомість дівчині позичила віргінська Future Definite Holdings Limited, компанія її власного батька.

"2013-го, коли я продав бізнес, дочка звернулася із запитанням: "хочу купити квартиру — чи можу я позичити у вас гроші? Я зароблю і поверну"… Сподіваюсь, що вона поверне кредит протягом десяти років", — розповів Ложкін журналістам "Слідства.Інфо".

Ані компанія під іменем Future Definite Holdings, ані чимала позика не були внесені до декларації Ложкіна ані за 2014-ий, ані за 2015-ий. Однак форма та умови подання декларації в той час ще не передбачали обов’язкового декларування таких операцій.

У переліку українців із британською нерухомістю також ексспіввласник "Приватбанку", справи про виведення та відмивання грошей з якого розслідують в Україні та США, олігарх Геннадій Боголюбов. Pandora Papers свідчить про його причетність до щонайменше дев’яти об’єктів нерухомості у Великобританії.

Майном у самому серці Лондона володіє й український бізнесмен та колишній співвласник "Укрсиббанку" Олександр Ярославський, і бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа — Ігор Воронін.

На дочку колишнього голови ЦВК і нардепа Сергія Ківалова, Тетяну, записано відразу п’ять об’єктів нерухомості у Лондоні. Ціна трьох об’єктів нерухомості складала щонайменше 13,5 мільйонів доларів США.

Вся вона куплена через офшорні компанії, зареєстровані у Британських Віргінських островах, та протягом 1999-2003 років. У цей час Ківалов мав мандат народного депутата України.

Довідка: Pandora Papers — це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та убивць.

Понад 600 журналістів із 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйонів конфіденційних файлів. До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції "Слідство.Інфо".

Загалом у Pandora Papers більш як півтори тисячі українців, серед яких олігархи, колишні та чинні посадовці, депутати та навіть зірки спорту і естради.