Документи підтвердили причетність Гереги до бізнесу в окупованому Криму – ЗМІ

Нардепу Олександру Герезі донедавна належали офшорні компанії, пов’язані з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.

Джерело: Слідство.Інфо з посиланням на дані масштабного витоку документів Pandora Papers

Деталі: Документи міжнародних провайдерів визначають подружжя Герег власниками п’яти кіпрських компаній.

Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди, Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування.

Обидва фонди не зазначені у декларації нардепа, як і дві з п’яти кіпрських компаній – Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

Остання володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму, "Новацентр К". Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, що до окупації Криму були частиною "Епіцентру".

Документи свідчать про те, що Гереги через мережу фондів та фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії Edlagor Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції із групою компаній Гереги щонайменше до 2019-го.

Олександр Герега на запитання "Слідство.Інфо" відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде.

"Контроль над нерухомим майном (гіпермаркетами) та операційною діяльністю "Епіцентр К" у Криму був втрачений після його окупації та анексії Російською Федерацією", — зазначив нардеп.

Також Герега заперечив належність Edlagor Enterprises до групи "Епіцентр".

Довідка: Pandora Papers — це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та убивць.

Понад 600 журналістів із 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйонів конфіденційних файлів. До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції "Слідство.Інфо".

Загалом у Pandora Papers більш як півтори тисячі українців, серед яких олігархи, колишні та чинні посадовці, депутати та навіть зірки спорту і естради.