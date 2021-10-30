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Байден і Макрон вперше зустрілись тет-а-тет після скандалу з субмаринами

Субота, 30 жовтня 2021, 15:28
Байден і Макрон вперше зустрілись тет-а-тет після скандалу з субмаринами
Макрон та Байден, фото AFP/Getty Images

Президенти Франції та США вперше особисто зустрілися після скандалу зі зривом  багатомільярдного контракту на підводні човни між Францією та Австралією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише RFI.

Зустріч відбулася у французькому посольстві при Ватикані напередодні саміту "Групи двадцяти", що відкрився у Римі 30 жовтня.

На зустрічі з Макроном Джо Байден визнав, що дії США в ситуації з підводними човнами були "незграбними".

В результаті формування оборонного альянсу Aukus між США, Британією та Австралією Франція втратила багатомільярдний контракт на дизельні підводні човни, укладений з Канберрою.

У рамках Aukus на території Австралії будуватимуть атомні субмарини.

У Парижі назвали це "ударом у спину". Ця ситуація спровокувала безпрецедентну дипломатичну кризу між Парижем та Вашингтоном.

"У мене було враження, що Франція була давно поінформована, що угода не відбудеться", - сказав Байден.

За підсумками зустрічі він підкреслив, що Сполучені Штати не мають давнішого і вірнішого союзника, ніж Франція.

Президент Франції Емманюель Макрон у свою чергу заявив, що Париж і Вашингтон перебувають у процесі відновлення довіри, і тепер "потрібно дивитися в майбутнє".

Читайте також: Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки.

"Українська правда" в Threads

Теми: БайденМакронСШАФранціяскандал
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