Байден і Макрон вперше зустрілись тет-а-тет після скандалу з субмаринами

Президенти Франції та США вперше особисто зустрілися після скандалу зі зривом багатомільярдного контракту на підводні човни між Францією та Австралією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише RFI.

Зустріч відбулася у французькому посольстві при Ватикані напередодні саміту "Групи двадцяти", що відкрився у Римі 30 жовтня.

На зустрічі з Макроном Джо Байден визнав, що дії США в ситуації з підводними човнами були "незграбними".

В результаті формування оборонного альянсу Aukus між США, Британією та Австралією Франція втратила багатомільярдний контракт на дизельні підводні човни, укладений з Канберрою.

У рамках Aukus на території Австралії будуватимуть атомні субмарини.

У Парижі назвали це "ударом у спину". Ця ситуація спровокувала безпрецедентну дипломатичну кризу між Парижем та Вашингтоном.

"У мене було враження, що Франція була давно поінформована, що угода не відбудеться", - сказав Байден.

За підсумками зустрічі він підкреслив, що Сполучені Штати не мають давнішого і вірнішого союзника, ніж Франція.

Президент Франції Емманюель Макрон у свою чергу заявив, що Париж і Вашингтон перебувають у процесі відновлення довіри, і тепер "потрібно дивитися в майбутнє".

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