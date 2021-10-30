Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімат, Covid та енергетика: країни G20 проводять саміт у Римі

Субота, 30 жовтня 2021, 16:35
Клімат, Covid та енергетика: країни G20 проводять саміт у Римі
Kirsty Wigglesworth - Pool/Getty Images

Країни G20, на які припадає до 80% світових викидів вуглецю, пообіцяють активізувати свої зусилля, щоб обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія. 

Про це йдеться в проєкті підсумкового комюніке, з яким ознайомилось агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Дводенний саміт лідерів G20 стартував у суботу в Римі.

У проєкті також йдеться про те, що лідери визнають ключову важливість досягнення нульових чистих викидів вуглецю до середини цього століття - мети, яку деякі з найбільших забруднювачів світу досі не взялись виконувати. 

Кліматичні теми домінуватимуть на саміті у Римі, водночас більшість першого дня саміту буде присвячена обговоренню кризи охорони здоров'я у зв'язку з COVID-19 та відновленню економіки.

Очікується, що лідери також схвалять плани вакцинації 70% населення світу від COVID-19 до середини 2022 року та створять цільову групу для боротьби з майбутніми пандеміями.

Також лідери обговорять побоювання щодо зростання цін на енергоносії.

Президент США Джо Байден закликатиме основних виробників енергії з G20 збільшити виробництво, особливо Росію та Саудівську Аравію, щоб забезпечити сильніше відновлення світової економіки, повідомив журналістам високопосадовець з адміністрації США.

У дні саміту в Римі введено режим підвищеної готовності: до 6000 поліцейських і близько 500 солдатів мобілізовані для підтримки порядку.

Протягом дня активістам було дозволено провести два мітинги, але демонстрантів триматимуть далеко від центру проведення саміту в передмісті.

Водночас, у суботу вранці кліматичні активісти намагались заблокувати вулицю, яка веде до місця проведення саміту лідерів країн "Великої двадцятки".

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: