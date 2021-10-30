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Лідери G20 підтримали введення мінімального глобального корпоративного податку - ЗМІ

Субота, 30 жовтня 2021, 17:47

Лідери 20 найбільших економік світу (G20) схвалять угоду Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) про введення глобального мінімального корпоративного податку у розмірі 15%.

Про це йдеться у проєкті заяви, яку планують схвалити лідери G20 в рамках дводенного саміту в Римі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми закликаємо інклюзивну структуру ОЕСР/G20 щодо розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування в найкоротші терміни розробити типові правила та багатосторонні інструменти, узгоджені у детальному плані реалізації, з метою забезпечення того, щоб нові правила набули чинності на глобальному рівні у 2023 році", - йдеться у проєкті документу, який має бути схвалений пізніше в неділю.

У жовтні 136 країн досягли угоди про мінімальне оподаткування глобальних корпорацій, включно з такими інтернет-гігантами, як Google, Amazon, Facebook, Microsoft або Apple, щоб їм було складніше ухилитись від оподаткування шляхом відкриття офісів у юрисдикціях з низькими податками.

"Це більше, ніж просто податкова угода, це зміна правил світової економіки", - прокоментував журналістам високопосадовець США.

Дводенний саміт лідерів G20 стартував у суботу в Римі.

Кліматичні теми домінуватимуть на саміті, водночас більшість першого дня саміту буде присвячена обговоренню кризи охорони здоров'я у зв'язку з COVID-19 та відновленню економіки.



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