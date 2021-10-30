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Вибори у Грузії – екзитполи дають протилежні оцінки

Субота, 30 жовтня 2021, 20:49
Вибори у Грузії – екзитполи дають протилежні оцінки
фото: Эхо Кавказа

У Грузії завершився другий тур місцевих виборів, на якому мають бути обрані мери усіх найбільших міст: Тбілісі, Батумі. Кутаїсі, Зугдіді та Поті.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Эхо Кавказа", екзитполи, проведені на замовлення телеканалів, дають абсолютно протилежні оцінки.

Так, першим було оприлюднені дані екзитполу, проведеного компанією Anova на замовлення опозиційної телекомпанії "Мтварі". Згідно цьому екзитполу, кандидати від партії експрезидента Міхеїла Саакашвілі перемагають в усіх п’яти найбільших містах країни.

Майже відразу було оприлюднені дані екзитполу, проведеного компанією GORBI на замовлення провладного телеканалу "Імеді". Його результати прямо протилежні – в усіх найбільших містах перемагають кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія".

Нагадаємо, за результатами голосування першого туру 2 жовтня правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів.

Однак опозиції вдалося показати кращий результат у трьох з п’яти найбільших міст країни: Батумі, Кутаїсі та Зугдіді.

Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" та відбуваються на тлі прибуття колишнього президента і громадянина України Михеїла Саакашвілі та його затримання і ув’язнення. 

Ув’язнений після прибуття до Грузії Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Читайте також: Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіявибори
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