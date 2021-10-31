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У Британії через зливи і повалені дерева скасовують потяги на кліматичний саміт

Неділя, 31 жовтня 2021, 17:43
У Британії через зливи і повалені дерева скасовують потяги на кліматичний саміт
Photo by Ian Forsyth/Getty Images

Сильні дощі та вітер викликали затримки та скасування поїздів, що прямують з Лондона до Глазго, де проходить саміт ООН зі зміни клімату COP26.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

У неділю вранці дерево впало на рейки на залізничній лінії Лондон Юстон-Глазго, і команди на місцях працюють над усуненням проблем.

"Через пошкодження проводів у Пітерборо лінії, що йдуть на північ, заблоковані для електропоїздів. Network Rail працює над видаленням гілок дерев, які впали на лінії в кількох місцях, а потім оглядає лінії щодо пошкоджень", - заявили представники залізниці.

Пасажири поїздів, рейси яких скасували, вирішили бронювати авіарейси із Лондона.

"Іронія в тому, що клімат впливає на потяги, а це означає, що рейс на конференцію зі зміни клімату - єдиний спосіб дістатися туди сьогодні", - заявив Девід Джонсон - виконавчий директор Фонду Маргарет Пайк, який займається питаннями зміни клімату. Він пів години провів у поїзді, після чого пасажирам сказали зійти та оголосили про скасування рейсу.

Нагадаємо, Глазго протягом тижня сильно підтоплювало зливами.

Теми: Велика Британія
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