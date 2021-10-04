Вбивство поліцейського у Чернігові: серед підозрюваних – троє неповнолітніх
Понеділок, 4 жовтня 2021, 00:26
У неділю, 3 жовтня, на Чернігівщині чотирьом затриманим, серед яких троє неповнолітніх, повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.
Джерело: керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко, Суспільне
Деталі: За словами Герасименка 2 жовтня затримали 4 чоловіків, 3-є з яких неповнолітні.
Пряма мова: "Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб".
Передісторія:
- Поліція встановлює обставини нічного інциденту в одному з супермаркетів у Чернігові, внаслідок якого загинув поліцейський, ще один був госпіталізований, відкрито провадження за фактом умисного вбивства.