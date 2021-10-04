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Вбивство поліцейського у Чернігові: серед підозрюваних – троє неповнолітніх

Понеділок, 4 жовтня 2021, 00:26
Фото: НП

У неділю, 3 жовтня, на Чернігівщині чотирьом затриманим, серед яких троє неповнолітніх, повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.

Джерело: керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко, Суспільне

Деталі: За словами Герасименка 2 жовтня затримали 4 чоловіків, 3-є з яких неповнолітні.

Пряма мова: "Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб".

Передісторія:

  • Поліція встановлює обставини нічного інциденту в одному з супермаркетів у Чернігові, внаслідок якого загинув поліцейський, ще один був госпіталізований, відкрито провадження за фактом умисного вбивства.

Теми: Чернігівська областьвбивствополіція


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