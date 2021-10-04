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Прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі планував вбивство опозиціонерів

Понеділок, 4 жовтня 2021, 00:59
Прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі планував вбивство опозиціонерів
Фото: Government of Georgia

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі готував провокації та навіть "ліквідацію декількох опозиційних лідерів".

Джерело: Гарібашвілі, цитує Інтерфакс-Україна, Грузія Онлайн, Radiotavisupleba.ge

Пряма мова: "У нас сьогодні дуже хороші, братерські відносини з Україною. Саакашвілі, тим більше у в'язниці, не стане причиною погіршення наших міждержавних відносин".

"Дуже шкода, що ця людина протягом дев'яти років була нашим президентом. Якщо він бажає повернутися в Україну, то може це зробити через шість років після виконання тюремного покарання за вироком грузинського суду".

"Саакашвілі планував 3 жовтня зібрати в Тбілісі до 10 тисяч своїх прихильників для протесту нібито сфальсифікованих владою місцевих виборів і в цей час несподівано з'явитися в натовпі. Після того як поліції довелося б його затримувати, за однією з версій передбачалася ліквідація декількох опозиційних лідерів, щоб покласти відповідальність за це на чинну владу з усіма наслідками для Грузії".

"Ця хвора людина повірила, і ми теж переконали її в тому, що ситуація в Грузії безконтрольна і він зміг би здійснити задумане".

Деталі: За словами Гарібашвілі, "Саакашвілі, який усвідомлює свій плачевний стан у грузинській в'язниці, сьогодні згадав про своє українське громадянство і вимагає свого повернення в Україну".

Він вважає, що арештом Саакашвілі була відвернена дуже велика провокація.

Нагадаємо: Міхеїл Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Читайте також: Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
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