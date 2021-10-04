Ахметов реєстрував офшорні компанії задля "володіння літаком як у Путіна" – ЗМІ

Документи Pandora Papers свідчать про те, що фінансовий моніторинг Британських Віргінських островів розслідував InvestCom, офшорну компанію найбагатшої в України людини, Ріната Ахметова.

Джерело: Слідство.Інфо з посиланням на дані масштабного витоку документів Pandora Papers

Деталі: Щоправда, 26 жовтня 2015-го у відповідь на запит регулятора, міжнародний провайдер Trident Trust вказав, що власник компанії не Рінат Ахметов, а Роман Бугайов, директор SCM Limited з 2008 року.

У коментарі "Слідству.Інфо" пресслужба SCM заперечує зафіксований у Pandora Papers факт розслідування.

"Щодо жодної з наших компаній на BVI не було порушено жодних розслідувань і не висувалися жодні звинувачення ані в 2015 році, ані в будь-який час до сих пір", — повідомила Владислава Дармостук, прессекретарка "Сістем Кепітал Менеджмент".

Із документів провайдерів, доступних журналістам, достеменно також відомо, що Ахметов для міжнародних компаній реєстраторів "добре відомий клієнт" і часто користується їх послугами, зокрема щоб взяти кредит у міжнародному банку на придбання елітного літака.

"Дуже терміново" — йдеться у темі листа, що стосується найбагатшого українця, олігарха Ріната Ахметова. Документ адресований провайдеру на Британських Віргінських островах, Trident Trust.

Представники Ахметова наполягають на терміновій реєстрації двох нових офшорних компаній, Inglen Investments Limited та Pluscom Holdings Limited.

"Оскільки ми вважаємо, що у нас довгострокові відносини з TT (Trident Trust, — "Слідство.Інфо"), ми не можемо надати жодної нової інформації, тому що материнські компанії, а також бенефіціарний власник добре відомі агенту", — йдеться у листі від 29 жовтня 2014 року.

Провайдери беруть замовлення добре відомого клієнта у той же день.

Ціллю реєстрації нових компаній юристи вказують "володіння літаком".

Вже за два місяці, 16 грудня 2014, одна із цих компаній-оболонок успішно отримує кредит у банку Credit Suisse на придбання реактивного літака бізнес-класу Falcon 7X із бортовим номером P4-SCM.

Сума кредиту не згадана у документах, однак ринкова вартість судна перевищує 50 мільйонів доларів США.

Аналогічним літаком у різний час користувалися президенти Франції та Росії.

Українські медіа неодноразово повідомляли про курсування дороговартісної обновки Ахметова "як у Путіна" між Києвом та Італією, регулярні візити у Францію, Лондон і Женеву.

Trident Trust співпрацював із Ахметовим щонайменше до 2018 року, незважаючи на чисельні повідомлення у медіа про його зв’язок із Полом Манафортом, якого тоді розслідував Департамент юстиції США на предмет ухилення від сплати податків та відмивання грошей.

Зі свідчень у судовій справі Манафорта відомо, що одним із джерел прибутків політичного консультанта за час його роботи в Україні був зокрема олігарх Рінат Ахметов.

"Trident Trust не обговорює своїх клієнтів із медіа", — повідомив провайдер у відповідь на запитання журналістів щодо мотивів подальшої співпраці із найбагатшою людиною в Україні.

Саме Ахметов, згідно з повідомленнями західних ЗМІ, представив Пола Манафорта на той час кандидату у президенти України Віктору Януковичу. Результатом цього знайомства стала десятирічна співпраця та перемога Януковича на президентських виборах 2010 року.

За роботу в Україні Манафорт отримав понад 60 мільйонів доларів через офшори — згодом його засудили до семи з половиною років позбавлення волі за ухилення від сплати податків. Наприкінці 2020-го президент США помилував політтехнолога.

Довідка: Pandora Papers — це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та убивць.

Понад 600 журналістів із 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйонів конфіденційних файлів. До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції "Слідство.Інфо".

Загалом у Pandora Papers більш як півтори тисячі українців, серед яких олігархи, колишні та чинні посадовці, депутати та навіть зірки спорту і естради.

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