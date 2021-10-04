Загибель птахів на Сиваші: не виключають спалах пташиного грипу й отруєння

В окупованому Криму на узбережжі затоки Сиваш загинули тисячі птахів, експерти не виключають хворобу на зразок пташиного грипу чи отруєння токсичними речовинами.

Джерело: "Радіо Крим.Реаліі"

Деталі: У Криму на узбережжі затоки Сиваш (її часто називають озеро Сиваш) сталася масова загибель птахів, померли від 5-ти до 7-ми тисяч особин, – про це 30 вересня повідомив телеканал "Крим 24".

У Россільгоспнагляді цю ситуацію назвали "рядовою" й запевнили, що кримчанам "нема чого боятися". Однак голова "Держкомітету ветеринарії" в окупованому Криму Валерій Іванов закликав не відвідувати затоку Сиваш.

Директор українського біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко не виключає, що масова загибель птахів на Сиваші в Криму тривала досить тривалий час і могла бути викликаною хворобою, можливо, навіть пташиним грипом.

Пряма мова Гавриленка: "За нашими даними, перед тим як інформація про цей інцидент прорвалася, криза розвивалася кілька днів. Поки важко коментувати, що саме сталося. Там загинули птахи навколоводні, у нас у заповіднику зупиняється дуже небагато таких.

Що конкретно сталося з кримського боку – це має сказати ветеринарна служба, провівши відповідні аналізи і вживши заходів реагування. Я, до речі, не виключаю, що це може бути спалах пташиного грипу",.

Пряма мова Маргарити Литвиненко, кримського еколога: "Це навряд чи бактеріологічне або вірусне захворювання, тому що таку одномоментну і масову загибель птахів тисячами не може викликати жодна хвороба. Швидше за все, це отруєння високотоксичними речовинами, адже загинули насамперед птахи, що харчуються планктоном"..

Нагадаємо: В січні і в березні цього року в заповіднику "Асканія-Нова", що в Херсонській області України, масово гинули червонокнижні птахи. У лютому підтвердилося отруєння сірих журавлів.