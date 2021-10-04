У Зеленського прокоментували офшорне розслідування: Тоді бізнес так захищався

В Офісі президента запевняють, що нинішній глава держави Володимир Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснюють "особливостями ринку" тих часів.

Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На мій погляд, необхідно об'єктивно оцінювати будь-яку інформацію. В "офшорному" матеріалі, уточню, мова йде про бізнес-події 2012 року і раніше. Про бізнес, який до речі, абсолютно ніколи не був пов'язаний з державними фінансами або державними адміністративними можливостями.

Вельми показово, що журналісти не "накопали" взагалі нічого за період після інавгурації в 2019 році. Це абсолютно чітко свідчить, що президент Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства".

Деталі: Так радник президента прокоментував розслідування про офшорні схеми, оприлюднене напередодні виданням "Слідство Info".

На думку Подоляка, розслідування про ранні періоди існування бізнесу Кварталу містить "масу припущень, припущень і конспірологічних прив'язок".

За його словами, практично в повному обсязі все це вже озвучувалася під час передвиборної кампанії 2019 року, опонентом Зеленського Петром Порошенком.

Пряма мова: "Реанімувати зараз цю інформацію про частини бізнес-практик 2000-х або першої половини 2010-х років вважаємо дивним. Якщо згадати тодішній формат держави, то при владі були такі люди, як Янукович, в 2012 році міністром економіки у Януковича працював Порошенко.

Логічно, що для всіх бізнесів у країні в той час актуальним завданням було - юридично захистити свої компанії і свої кошти від неправомірного вилучення з боку корумпованих чиновників".

Деталі: Подоляк стверджує, що після того часу в залежності від реформування держави бізнес позбавляється від старих засобів захисту як від надлишкових, а все бізнес-практики "Студії Квартал 95", мовляв, були і залишаються прозорими і "білими". Відповідно, юридичних претензій щодо них ніколи не було і бути не може, заявляє радник президента.

За словами Подоляка, спроби пристебнути історію "Кварталу" до історії "Приватбанку" також не засновані на фактах і є чистою конспірологією.

Він вказує на те, що звинувачення осіб, пов'язаних з "Приватбанком" в махінаціях, датуються часом від 2008 року, але "реальний процесуальний результат розслідувань був досягнутий тільки після зміни влади в 2019 році і завдяки політичному лідерству Володимира Зеленського".

Що передувало: В результаті нового витоку з 14 фірм, які реєстрували і обслуговували офшорні компанії, стали доступні документи Pandora Papers.

У розслідуванні "Слідство Info" йшлося про те, що документи частково підтвердили схему переказу коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського на офшорні фірми президента Володимира Зеленського та його соратників.

Зазначалося, що до обрання президентом в 2019 році Зеленський безоплатно передав свою частку в офшорній компанії Сергію Шефіру, який зараз є радником глави держави.