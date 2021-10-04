Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У київському хостелі затримали бойовика

Понеділок, 4 жовтня 2021, 15:41
У київському хостелі затримали бойовика
Затриманий у Києві бойовик (фото пресцентру СБУ)

Служба безпеки України затримала розвідника бойовиків ОРДО, який у 2014 році добивав поранених у бою українських військових.

Джерело: сайт СБ

Деталі: Чоловіка затримали в ході спецоперації в одному з хостелів Києва, куди він прибув з окупованого Росією Криму.

Встановлено, що бойовик є мешканцем окупованого Донецька. У 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань і входив до складу угруповання "Оплот".

Серед іншого у 2014 році займався тим, що добивав поранених у бою військових АТО.

Крім того, зловмисник проводив розвідку для здійснення артобстрілів позицій Збройних сил України.

Наразі його арештували і повідомили про підозру.

Українська правда
Теми: ОРДЛОКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
Усі новини...
Реклама: