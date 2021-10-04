У київському хостелі затримали бойовика

Служба безпеки України затримала розвідника бойовиків ОРДО, який у 2014 році добивав поранених у бою українських військових.

Джерело: сайт СБ

Деталі: Чоловіка затримали в ході спецоперації в одному з хостелів Києва, куди він прибув з окупованого Росією Криму.

Встановлено, що бойовик є мешканцем окупованого Донецька. У 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань і входив до складу угруповання "Оплот".

Серед іншого у 2014 році займався тим, що добивав поранених у бою військових АТО.

Крім того, зловмисник проводив розвідку для здійснення артобстрілів позицій Збройних сил України.

Наразі його арештували і повідомили про підозру.