Український консул потрапив до затриманого в Грузії Саакашвілі

Український консул 4 жовтня відвідав затриманого у Грузії експрезидента Михеіла Саакашвілі, котрий продовжує голодування та швидше за все відмовиться від екстрадиції в Україну.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі УП

Пряма мова: "Український консул сьогодні відвідала громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії.

Стан Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював".

Деталі: За словами Ніколенка, МЗС та посольство України в Тбілісі надають Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину.

Консул також взаємодіє із його адвокатами.

Передісторія:

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