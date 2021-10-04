Український консул потрапив до затриманого в Грузії Саакашвілі
Понеділок, 4 жовтня 2021, 17:04
Український консул 4 жовтня відвідав затриманого у Грузії експрезидента Михеіла Саакашвілі, котрий продовжує голодування та швидше за все відмовиться від екстрадиції в Україну.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі УП
Пряма мова: "Український консул сьогодні відвідала громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії.
Стан Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював".
Деталі: За словами Ніколенка, МЗС та посольство України в Тбілісі надають Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину.
Консул також взаємодіє із його адвокатами.
Передісторія:
- За даними ЗМІ, Саакашвілі в'їхав в Грузію, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера. Допоміг йому перетнути кордон грузин Елгуджа Цомая, який і був водієм вантажівки. Пізніше Саакашвілі був заарештований в квартирі Цомаі.
- Його затримали у Тбілісі 1 жовтня, але офіційні звинувачення у порушення кордону йому поки не висунули.
- Він прибув у Грузію напередодні місцевих виборів, які виграла правляча партія "Грузинська мрія" - 46,56% голосів. Друге місце посіла опозиційна партія "Єдиний національний рух" соратників Міхеїла Саакашвілі - 30,7%.
- Результат виборів є цілком прийнятним для чинної влади. За домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією за посередництва ЄС, лише у разі падіння рейтингів на місцевих виборах нижче за 43% влада мала погодитися на проведення дострокових парламентських виборів.
- Поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі. А сам він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.
- Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.
- При цьому Грузія не має наміру видавати Києву свого екс-президента.
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Українська правда