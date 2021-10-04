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Україна і Данія обговорили можливість будівництва флоту

Понеділок, 4 жовтня 2021, 18:18
Україна і Данія обговорили можливість будівництва флоту
фото з Facebook-сторінки ВМС ЗСУ

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа обговорив з аташе з питань оборони при посольстві Данії в Україні Феліксом Еббестадом напрямки військового співробітництва, насамперед можливість будівництва кораблів за підтримки Данії.

Джерело: Facebook-сторінка ВМС ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що в ході зустрічі в Одесі 4 жовтня сторони обговорили перспективні напрями військового співробітництва. В першу чергу мова йшла про можливість будівництва кораблів за допомогою Королівства Данія в Україні в рамках потреб, які постають перед українськими ВМС з огляду на сучасні безпекові виклики в Азово-Чорноморському регіоні.

Окремо було розглянуто основні пріоритети розвитку, які передбачають зовнішню підтримку та можливість передачі українським екіпажам обладнання та екіпіровки призначених для виконання завдань з боротьби за живучість кораблів в рамках матеріально-технічної допомоги.

Керівник національного флоту подякував іноземній стороні за підтримку нашої країни в непростий для неї час.

За словами аташе Еббестада, Данія з розумінням ставиться до викликів та загроз, які постійно переслідують Україну та готова до розвитку відносин з метою допомоги нашій країні, задля підтримання безпеки не лише в Азово-чорноморському регіоні, а й у світі в цілому, йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю кримським журналістам в серпні 2021 року заявив, що Україна має завдання до 2035-го року побудувати професійний потужний флот.

Українська правда

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Теми: флотДанія
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