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Зеленський: Є завдання побудувати великий флот

Четвер, 19 серпня 2021, 09:08
Зеленський: Є завдання побудувати великий флот
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ЕЛІФ БЕКІРОВА

Україна має завдання до 2035-го року побудувати професійний потужний флот.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв'ю кримським журналістам, опубліковане на УП

Пряма мова: "Питання Криму – це також питання розблокування Чорноморського і Азовського узбережжя. Ми над цим працюємо. Є завдання до 2035-го року побудувати великий флот. Це достатньо довго, але результати першого етапу наочно ми з вами зможемо побачити вже 24 серпня цього року. 

Наше завдання – побудувати професійний потужний флот, здатний давати відсіч будь-кому. Ми – мирна держава, але маємо бути готові до будь-яких кроків. Ми готуємося до розблокування чорноморського регіону. Саме таке завдання давалося мною особисто і було підтримано нашою армією".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна не може чекати 20 років, доки в країні з’явиться інфраструктура для повноцінного суднобудування, тому влада почне будувати флот – в тому числі й в інших державах.

Паралельно в Україні будуватиметься інфраструктура, щоб підхопити цей процес. Зеленський обіцяє, що "будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни". Те ж стосується і військових баз, будівництво першої вже скоро розпочнеться в Бердянську. 

В цьому масштабному проекті Україна розраховує на підтримку з боку Європейського Союзу, Великої Битанії та США.

Питання посилення ВМС України буде частиною майбутньої зустрічі з президентом США, додав Зеленський.

Пряма мова: "Я впевнений, що українське суспільство побачить флот України, і тоді я буду відчувати себе саме тим президентом, про якого ви сказали (президентом морської держави -ред)". 

Читайте також:  "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

Морський захист від РФ: чому угода про британські ракетні катери така важлива для України

Українська правда

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Теми: ЗеленськийфлотКрим
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