Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Регулятор ЄС підтримав застосування бустерної дози вакцини Pfizer

Понеділок, 4 жовтня 2021, 18:47
Вакцина від коронавірусу компанії Pfizer (Фото: unsplash)

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ухвалило позитивне рішення про застосування третьої дози вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech через шість місяців після другої дози.

Як повідомляє "Європейська правда" відповідна заява розміщена на сайті ЕМА.

"Комітет ЕМА з лікарських засобів для людей (CHMP) оцінив дані щодо Comirnaty, що свідчать про підвищення рівня антитіл, коли бустерну дозу вводять приблизно через 6 місяців після другої дози у людей від 18 до 55 років. На підставі цих даних Комітет дійшов висновку, що прийом додаткових доз можна розглядати щонайменше через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років", - йдеться у заяві.

Наразі Комітет також оцінює дані щодо бустерної дози вакцини Spikevax (Moderna) і повідомить результати, коли оцінка буде завершена.

"Комітет дійшов висновку, що додаткову дозу вакцини проти COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) та Spikevax (Moderna) можна вводити людям із сильно ослабленою імунною системою, принаймні через 28 днів після другої дози", - зазначається у заяві.

Багато країн ЄС вже почали пропонувати бустерні дози людям з ослабленою імунною системою, але поки мало країн пропонують її для всіх дорослих.

Раніше Національна рада охорони здоров’я Данії рекомендувала запропонувати додаткову дозу мРНК-вакцини від коронавірусу усім, хто отримав вакцину Johnson & Johnson, для захисту якою достатньо однієї дози. 

Теми: ЄСвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Франція та Іспанія закликали ЄС розслідувати стрибок цін на газ

відео"Схеми" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"

Разумков заявив, що піде до суду, якщо в нього заберуть мандат

"Схеми" звинуватили "Укрексімбанк" у брехні щодо формату інтерв’ю

Новини 5 жовтня: напад на журналістів, відставка Разумкова

У КМДА кажуть, що лише готуються посилювати карантин

Усі новини...
ЄС
У ЄС закликають заборонити рекламу викопного палива
ЄС погодив санкції проти ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України – ЗМІ
Україна та ЄС обговорюють нову військово-навчальну місію - МЗС
Останні новини
06:19
"Просто неправда": Цукерберг заперечив звинувачення, що Facebook ставить прибуток вище безпеки
05:19
COVID: Україна — четверта у світі за добовою смертністю
04:20
В Тунісі розбився військовий вертоліт, є загиблі
03:15
Байден розмовляв з Сі Цзіньпіном про Тайвань
02:20
Франція та Іспанія закликали ЄС розслідувати стрибок цін на газ
01:21
Найбагатші американці стали на 40% багатші за рік пандемії
00:19
Богдан назвав помилкою вписати Богуцьку в список “слуг”
23:48
Нардепка, яку погрожують вигнати зі "слуг": Дешева технологія
22:53
відео"Схеми" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"
22:21
Разумков заявив, що піде до суду, якщо в нього заберуть мандат
Усі новини...