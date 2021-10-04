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Регулятор ЄС підтримав застосування бустерної дози вакцини Pfizer

Понеділок, 4 жовтня 2021, 18:47
Регулятор ЄС підтримав застосування бустерної дози вакцини Pfizer
Вакцина від коронавірусу компанії Pfizer (Фото: unsplash)

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ухвалило позитивне рішення про застосування третьої дози вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech через шість місяців після другої дози.

Як повідомляє "Європейська правда" відповідна заява розміщена на сайті ЕМА.

"Комітет ЕМА з лікарських засобів для людей (CHMP) оцінив дані щодо Comirnaty, що свідчать про підвищення рівня антитіл, коли бустерну дозу вводять приблизно через 6 місяців після другої дози у людей від 18 до 55 років. На підставі цих даних Комітет дійшов висновку, що прийом додаткових доз можна розглядати щонайменше через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років", - йдеться у заяві.

Наразі Комітет також оцінює дані щодо бустерної дози вакцини Spikevax (Moderna) і повідомить результати, коли оцінка буде завершена.

"Комітет дійшов висновку, що додаткову дозу вакцини проти COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) та Spikevax (Moderna) можна вводити людям із сильно ослабленою імунною системою, принаймні через 28 днів після другої дози", - зазначається у заяві.

Багато країн ЄС вже почали пропонувати бустерні дози людям з ослабленою імунною системою, але поки мало країн пропонують її для всіх дорослих.

Раніше Національна рада охорони здоров’я Данії рекомендувала запропонувати додаткову дозу мРНК-вакцини від коронавірусу усім, хто отримав вакцину Johnson & Johnson, для захисту якою достатньо однієї дози. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСвакцинація
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