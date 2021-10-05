Соцмережі Facebook та Instagram відновлюють роботу після глобального збою, який тривав більше шести годин.

Джерело: представник Facebook у The New York Times, Independent, Daily Mail

Деталі: WhatsApp, що, як і Instagram, належить Facebook, досі не працює.

Представник Facebook підтвердив, що сервіси повільно повертаються в онлайн, але попередив, що для стабілізації сервісів потрібен час.

Що передувало: