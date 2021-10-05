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Facebook та Instagram відновлюють роботу

Вівторок, 5 жовтня 2021, 01:12
Facebook та Instagram відновлюють роботу

Соцмережі Facebook та Instagram відновлюють роботу після глобального збою, який тривав більше шести годин.

Джерело: представник Facebook у The New York TimesIndependent, Daily Mail

Деталі: WhatsApp, що, як і Instagram, належить Facebook, досі не працює.

Представник Facebook підтвердив, що сервіси повільно повертаються в онлайн, але попередив, що для стабілізації сервісів потрібен час.

Що передувало:

  • Facebook, разом із Whatsapp та Instagram не працювали декілька годин – найбільш ймовірною причиною є внутрішня помилка налаштувань.
  • Платформи стали недоступними, адже користувачі не були коректно спрямовані системою доменних імен (Domain Name System, DNS). Система дозволяє перенаправляти користувачів на потрібну адресу. Ці налаштування контролює безпосередньо Facebook.
  • Зовнішній злам є найменш імовірним, адже така потужна атака потребувала б або чималої координації зусиль потужних злочинних груп, або надновітніх технологій.
  • Фінанси засновника Facebook Марка Цукерберга зменшилися на $6,7 млрд.

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережі
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