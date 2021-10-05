Facebook та Instagram відновлюють роботу
Вівторок, 5 жовтня 2021, 01:12
Соцмережі Facebook та Instagram відновлюють роботу після глобального збою, який тривав більше шести годин.
Джерело: представник Facebook у The New York Times, Independent, Daily Mail
Деталі: WhatsApp, що, як і Instagram, належить Facebook, досі не працює.
Представник Facebook підтвердив, що сервіси повільно повертаються в онлайн, але попередив, що для стабілізації сервісів потрібен час.
Що передувало:
- Facebook, разом із Whatsapp та Instagram не працювали декілька годин – найбільш ймовірною причиною є внутрішня помилка налаштувань.
- Платформи стали недоступними, адже користувачі не були коректно спрямовані системою доменних імен (Domain Name System, DNS). Система дозволяє перенаправляти користувачів на потрібну адресу. Ці налаштування контролює безпосередньо Facebook.
- Зовнішній злам є найменш імовірним, адже така потужна атака потребувала б або чималої координації зусиль потужних злочинних груп, або надновітніх технологій.
- Фінанси засновника Facebook Марка Цукерберга зменшилися на $6,7 млрд.