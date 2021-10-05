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Ефективність Pfizer проти COVID-19 вдвічі падає через півроку — дослідження

Вівторок, 5 жовтня 2021, 03:13
Ефективність Pfizer проти COVID-19 вдвічі падає через півроку — дослідження

Ефективність вакцини Pfizer Inc / BioNTech в запобіганні зараженню COVID-19 знижується до 47% з 88% через шість місяців після другої дози.

Джерело: дані, раніше опубліковані в медичному журналі Lancet, Reuters

Деталі: Дослідники з Pfizer і Kaiser Permanente (американська мережа охорони здоров'я – УП) вивчили електронні медичні картки приблизно 3,4 млн осіб, які були членами Kaiser Permanente Southern California в період з грудня 2020 року - коли вакцина вперше стала доступною - по серпень 2021 року.

Аналіз засвідчив, що ефективність вакцини в запобіганні госпіталізації і смерті залишалася високою - 90% - протягом як мінімум шести місяців, навіть проти дуже заразного "Дельта"-варіанту.

Ефективність вакцини проти варіанту "Дельта" становила 93% після першого місяця, знизившись до 53% через чотири місяці. Проти інших варіантів коронавірусу ефективність знизилася до 67% з 97%.

Дані дозволяють припустити, що зниження пов'язане зі зменшенням ефективності, а не з більш заразними варіантами.

Нагадаємо: 4 жовтня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ухвалило позитивне рішення про застосування третьої дози вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech через шість місяців після другої дози.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинація
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