Бойовики напали на військовий загін в Буркіна-Фасо, вбили 14 солдатів

Велика група озброєних бойовиків вбила 14 солдатів Буркіна-Фасо під час нападу на військовий загін недалеко від міста Йіргу.

Джерело: Reuters

Деталі: Семеро осіб були поранені.

Як зазначається, жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Йіргу знаходиться в центрально-північній провінції Санматенга - районі, захопленому повстанцями-джихадистами, пов'язаними з "Аль-Каїдою" і "Ісламським державою". Він став місцем чергової засідки бойовиків в червні, коли було вбито щонайменше 15 поліцейських, чий підрозділ відвідав місто з місією з надання допомоги після попереднього нападу з боку бойовиків.

Нагадаємо: На початку серпня 30 осіб, зокрема 15 солдатів, загинули в результаті, ймовірно, нападу джихадистів на села в Буркіна-Фасо недалеко від кордону з Нігером.