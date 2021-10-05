Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики напали на військовий загін в Буркіна-Фасо, вбили 14 солдатів

Вівторок, 5 жовтня 2021, 04:13
Бойовики напали на військовий загін в Буркіна-Фасо, вбили 14 солдатів

Велика група озброєних бойовиків вбила 14 солдатів Буркіна-Фасо під час нападу на військовий загін недалеко від міста Йіргу.

Джерело: Reuters

Деталі: Семеро осіб були поранені.

Як зазначається, жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Йіргу знаходиться в центрально-північній провінції Санматенга -  районі, захопленому повстанцями-джихадистами, пов'язаними з "Аль-Каїдою" і "Ісламським державою". Він став місцем чергової засідки бойовиків в червні, коли було вбито щонайменше 15 поліцейських, чий підрозділ відвідав місто з місією з надання допомоги після попереднього нападу з боку бойовиків.

Нагадаємо: На початку серпня 30 осіб, зокрема 15 солдатів, загинули в результаті, ймовірно, нападу джихадистів на села в Буркіна-Фасо недалеко від кордону з Нігером.

"Українська правда" у Threads

Теми: Африка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Африка
Африканські лідери закликають Путіна продемонструвати "прагнення до миру" – FT
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
За виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти Пригожин – США
Останні новини
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
Усі новини...
Реклама: