У Facebook назвали причину шестигодинного збою

Facebook Inc назвала причину шестигодинного збою на своїх ресурсах Facebook, Instagram та Whatsapp – це зміни конфігурації маршрутизаторів.

Джерело: Facebook Engineering

Дослівно: "Наші інженерні групи дізналися, що зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між нашими центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали цей зв'язок.

Це порушення мережевого трафіку зумовило каскадний вплив на способи зв'язку наших центрів обробки даних, в результаті чого наші послуги були зупинені".

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