Напад на журналістів "Схем" у банку: поліція відкрила провадження
За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.
Джерело: поліція Києва
Дослівно: "На даний час правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування".
Деталі: Напередодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від редактора інтернет-видання про те, що у приміщенні банку на вулиці Антоновича знімальній групі перешкоджають журналістській діяльності.
Для встановлення всіх обставин події на виклик виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.
Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Що передувало: На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.
Співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали 2 камери, картки з записом. Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.