Дівчина Саакашвілі зі "Слуги народу" приїхала до Грузії

Ліза Ясько, фото з її Facebook-сторінки

Депутатка Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Ліза Ясько, у якої роман з Міхеілом Саакашвілі, приїхала до Грузії, де її коханий сидить у СІЗО.

Джерело: телеканал "Формула", видання "Новини-Грузія"

Деталі: Журналісти помітили Ясько біля слідчого ізолятора в місті Руставі, куди Саакашвілі помістили після затримання 1 жовтня.

Вона утрималася від спілкування з журналістами.

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Передісторія: За даними ЗМІ, Саакашвілі в'їхав в Грузію, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера. Пізніше Саакашвілі був заарештований в одній з квартир за звинуваченням у незаконному перетині кордону.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.

При цьому Грузія не має наміру видавати Києву свого екс-президента.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним в Грузії за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.