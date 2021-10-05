До кінця року Україна внесе до ООН оновлені резолюції щодо окупації Криму – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна внесе на розгляд до Генасамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "До кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова".

Деталі: Про це Зеленський заявив під час зустрічі із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Він розповів, що під час зустрічі в Києві обговорив з ізраїльським колегою ситуацію на Близькому Сході та безпекові виклики, які наразі постали перед Україною через війну на Донбасі, та тимчасову окупацію Росією українського півострова Крим.

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