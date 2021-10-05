До кінця року Україна внесе до ООН оновлені резолюції щодо окупації Криму – Зеленський
Вівторок, 5 жовтня 2021, 17:20
Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна внесе на розгляд до Генасамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.
Джерело: Офіс президента
Пряма мова: "До кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова".
Деталі: Про це Зеленський заявив під час зустрічі із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
Він розповів, що під час зустрічі в Києві обговорив з ізраїльським колегою ситуацію на Близькому Сході та безпекові виклики, які наразі постали перед Україною через війну на Донбасі, та тимчасову окупацію Росією українського півострова Крим.
Нагадаємо:
- Управління верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило звіт України, в якому зафіксували збільшення порушень "тиші" на Донбасі, в порівнянні з попереднім періодом, а також зросла кількість жертв серед мирного населення на 51%.
Українська правда