COVID: Україна — четверта у світі за добовою смертністю

За добу 4 вересня у світі виявили 410 268 хворих на COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 94 811 випадків, в Британії – 33 869, в Туреччині – 29 802.

В РФ – 25 110 випадків, в Бразилії – 20 528.

Україна з 9 846 випадками на 10 місці у світі між Таїландом та Філіппінами. У Європі Україна четверта.

7 469 людей у світі за добу померли. Україна за цим показником на 4 місці у світі (317 померлих) і на другому - в Європі.

Нагадаємо: 4 жовтня в Україні зафіксували 9 846 випадків коронавірусної хвороби і 317 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 881 особу, одужали 4 229 осіб.

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