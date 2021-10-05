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COVID забрав життя понад тисячі українців за 5 днів, 317 – за добу

Вівторок, 5 жовтня 2021, 08:22
COVID забрав життя понад тисячі українців за 5 днів, 317 – за добу
Динаміка епідемії COVID в Україні, дашборд УП

За добу 4 жовтня в Україні зафіксували 9 846 випадків коронавірусної хвороби і 317 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 881 особу, одужали 4 229 осіб.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 469 856 осіб, з них одужали 2 268 752 особи, померли 57 206 осіб. 

Лише 29 вересня в Україні зафіксували 56 080 смертей від COVID-19. Позначку у 55 тисяч померлих від епідемії Україна перетнула 21 вересня. Динаміка летальних випадків прискорюється ледь не вдвічі щоразу (15 днів. 8 днів, 5 днів).

За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

Серед 9 846 нових хворих 918 дітей і 207 медичних працівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 37 080 осіб, методом ІФА – 8 762 особи, експрес-тестами – 28 283 особи.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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