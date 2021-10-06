Кліматичні активісти перервали показ мод Louis Vuitton у Парижі

Демонстранти перервали показ мод Louis Vuitton у Парижі у вівторок, пройшовши по подіуму з банером із засудженням впливу надмірного споживання на довкілля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Несучи банер "надмірне споживання = вимирання", жінка, що представляє групи Amis de la Terre France, Youth for Climate та Extinction Rebellion, пройшла тим самим шляхом, що й моделі, викликавши ажіотаж у аудиторії.

У першому ряду зірки французького кіно Кетрін Деньов та Ізабель Юппер майже не здригнулися, а деякі представники клану Арно, що сиділи поруч із виконавчим директором LVMH та головою компанії Бернаром Арно, перезирнулися.

Протестувальницю схопили охоронці і вивели з місця проведення заходу.

Ще одного протестувальника з банером охорона перехопила на початку подіуму.

Акція кліматичних активістів не зупинила дефіле моделей подіумом і сам показ мод.

Amis de la Terre France заявила, що націлена на бренди, що належать LVMH, щоб зосередити увагу на проблемі надмірного споживання.

"LVMH є світовим лідером розкоші і несе відповідальність, коли йдеться про тенденції, які спонукають текстильну промисловість постійно поновлювати колекції швидше і виробляти більше", - заявила представниця групи Алма Дюфур.