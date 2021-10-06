Кілька областей можуть стати "червоними" у найближчі дні – Шмигаль

Прем’єр країни Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями декілька областей України можуть потрапити до "червоної" зони поширення коронавірусу.

Джерело: засідання Кабміну

Пряма мова: "Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони.

Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані".

Деталі: При цьому він не уточнив, про які саме області йдеться.

Водночас, за даними МОЗ, станом на 6 жовтня, в Україні 11 областей відповідають показникам "помаранчевої" зони карантинних обмежень: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може прийняти рішення щодо переходу регіонів до "червоної" зони на засіданні 8 жовтня.

За словами Шмигаля, бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію.

Прем'єр додав, що у працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність ковід-сертифікатів.

У "червоній" зоні карантину заклади освіти працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації. Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі.

На початок цього тижня майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою. Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в "жовтій" зоні.

Нагадаємо: З 23 вересня по всій території України було запроваджено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, карантинні обмеження стали жорсткіші.

Раніше у новині помилково було вказано, що йдеться про 3 області. Водночас, високий рівень госпіталізацій та випадків захворювання у Харківській області. На Херсонщині росте рівень та динаміка захворювання на коронавірус.

У Запорізькій та Донецькій областях росте рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок із киснем.

У KSE прогнозують, що до "червоної" зони потраплять: Харківщина, Херсонщина та Запорізька області.