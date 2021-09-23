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Україна в "жовтій зоні" епіднебезпеки: які правила діють тепер

Четвер, 23 вересня 2021, 08:48

З початку доби 23 вересня по всій території України запроваджено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, карантинні обмеження стали жорсткіші.  

Джерело: рішення комісії ТЕБ та НС від 21 вересня 

Деталі: При "жовтій зоні" на всій території країни забороняється:

  • проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території;
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів більше, ніж 1 особа на 10 кв м.

У "жовтій зоні" відсутні обмеження для роботи громадського транспорту і за часои роботи закладів.

Слід обов'язково дотримуватися маскового режиму і фізичної дистанції у 1,5 м.

 

Карантинні обмеження не будуть поширюватися на колективи тих, хто має документ про вакцинацію, відсутність коронавірусу чи перенесену хворобу, заявляв раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Школи працюватимуть офлайн, якщо 80% педагогів вакциновані проти коронавірусу. Якщо ця норма не дотримана, то школа переходить в онлайн-режим.

При цьому документом про вакцинацію слугуватиме і "жовтий" сертифікат (про отримання першої дози вакцини проти коронавірусу), і "зелений" сертифікат (про проходження повного курсу щеплення обома дозами). 

"Навчальний процес буде продовжено. Там, де вчителі не встигли вакцинуватися, навчання буде відбуватися дистанційно. Садочки працюють. Спеціальні заклади освіти працюють. Молодші класи з 1-го по 4-й навчаються очно", – говорив Шмигаль 22 вересня.

"І також набуде чинності наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію певних категорій професій", – анонсував він.

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинCovid-2019коронавірус


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