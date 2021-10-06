Уряд виділив 25 мільйонів на пропаганду вакцинації від коронавірусу

Кабінет міністрів виділив 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію від COVID-19.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на рішення, прийняте на засіданні уряду в середу

Деталі: Зокрема, Кабмін виділив ці гроші Міністерству культури і інформаційної політики, яке і має займатися пропагандою.

Відзначається, що кампанія буде спрямована на інформування населення про важливість вакцинації, місця розташування пунктів вакцинації, нововведення в законодавстві.

Нагадаємо: Станом на 6 жовтня в Україні проти Covid-19 прищепили 7,3 млн людей. Повністю імунізовані - 5,9 млн осіб.