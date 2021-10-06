Поліція розслідує пошкодження позашляховика голови фракції ОПЗЖ у Харківській міськраді
На Харківщині поліція встановлює обставини пошкодження невідомими автомобіля Toyota Land Cruiser, на якому їздить голова фракції "Опозиційної платформи - За Життя" в Харківській міській раді Андрій Лесик.
Джерело: Головне управління Нацполіції Харківської області, Лесик на своїй сторінці в Facebook
Дослівно: "5 жовтня близько 19:40 зі служби "102" до поліції надійшло повідомлення від 40-річного заявника про те, що він виявив розбите заднє скло автомобіля Toyota Land Cruiser"
Деталі: За даними відділу комунікації ГУ НП Харківщини, вказаний транспортний засіб знаходився біля ресторану в селі Нестеренки на Харківщині. Сигналізація не спрацювала.
Інформація про надзвичайну подію зареєстрована в Єдиному обліку відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1.
Водночас, як повідомив у Facebook сам Лесик, він пов’язує напад на свій автомобіль із кампанією по виборах Харківського міського голови.
"Активна стадія виборів мера в Харкові в самому розпалі. Скоєно напад на мій автомобіль Тойота Ленд Крузер. Не виключено, що завтра в машині будуть виявлені зброя, наркотики або нові "вуха". Чекаю на приїзд поліції", - написав Лесик.
Нагадаємо:
- За посаду мера Харкова боротимуться 13 кандидатів.
- 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.