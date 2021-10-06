Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція розслідує пошкодження позашляховика голови фракції ОПЗЖ у Харківській міськраді

Середа, 6 жовтня 2021, 15:51
Поліція розслідує пошкодження позашляховика голови фракції ОПЗЖ у Харківській міськраді
пошкоджене авто Лесика. фото з його Facebook-сторінки

На Харківщині поліція встановлює обставини пошкодження невідомими автомобіля Toyota Land Cruiser, на якому їздить голова фракції "Опозиційної платформи - За Життя" в Харківській міській раді Андрій Лесик.

Джерело: Головне управління Нацполіції Харківської області, Лесик на своїй сторінці в Facebook

Дослівно: "5 жовтня близько 19:40 зі служби "102" до поліції надійшло повідомлення від 40-річного заявника про те, що він виявив розбите заднє скло автомобіля Toyota Land Cruiser"

Деталі: За даними відділу комунікації ГУ НП Харківщини, вказаний транспортний засіб знаходився біля ресторану в селі Нестеренки на Харківщині. Сигналізація не спрацювала.

Інформація про надзвичайну подію зареєстрована в Єдиному обліку відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1.

Водночас, як повідомив у Facebook сам Лесик, він пов’язує напад на свій автомобіль із кампанією по виборах Харківського міського голови.

"Активна стадія виборів мера в Харкові в самому розпалі. Скоєно напад на мій автомобіль Тойота Ленд Крузер. Не виключено, що завтра в машині будуть виявлені зброя, наркотики або нові "вуха". Чекаю на приїзд поліції", - написав Лесик.

Нагадаємо:

  • За посаду мера Харкова боротимуться 13 кандидатів.
  • 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

Теми: Харківполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Харків
УЗ призначає додатковий поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: