Поліція розслідує пошкодження позашляховика голови фракції ОПЗЖ у Харківській міськраді

пошкоджене авто Лесика. фото з його Facebook-сторінки

На Харківщині поліція встановлює обставини пошкодження невідомими автомобіля Toyota Land Cruiser, на якому їздить голова фракції "Опозиційної платформи - За Життя" в Харківській міській раді Андрій Лесик.

Джерело: Головне управління Нацполіції Харківської області, Лесик на своїй сторінці в Facebook

Дослівно: "5 жовтня близько 19:40 зі служби "102" до поліції надійшло повідомлення від 40-річного заявника про те, що він виявив розбите заднє скло автомобіля Toyota Land Cruiser"

Деталі: За даними відділу комунікації ГУ НП Харківщини, вказаний транспортний засіб знаходився біля ресторану в селі Нестеренки на Харківщині. Сигналізація не спрацювала.

Інформація про надзвичайну подію зареєстрована в Єдиному обліку відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1.

Водночас, як повідомив у Facebook сам Лесик, він пов’язує напад на свій автомобіль із кампанією по виборах Харківського міського голови.

"Активна стадія виборів мера в Харкові в самому розпалі. Скоєно напад на мій автомобіль Тойота Ленд Крузер. Не виключено, що завтра в машині будуть виявлені зброя, наркотики або нові "вуха". Чекаю на приїзд поліції", - написав Лесик.

Нагадаємо: