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За посаду мера Харкова боротимуться 13 кандидатів

Субота, 2 жовтня 2021, 18:25
За посаду мера Харкова боротимуться 13 кандидатів
Харківська міська рада, фото з Вікіпедії, автор Артем В. Коновалов

Ще 5 кандидатів на посаду міського голови Харкова зареєструвала Харківська міська територіальна виборча комісія, усього на виборах балотується 13 осіб.

Джерело: Укрінформ з посиланням на коментар секретаря виборчої комісії Катерини Шалупні

Пряма мова: "Комісія розглянула 6 пакетів документів, поданих в строк, включаючи 30 вересня. П'ять претендентів зареєстровано. Так, самовисуванцями йдуть на вибори депутат Харківської міської ради ("Слуга народу") Аліна Мустафаєва, Сергій Ряполов, Микола Кукуріка, Віктор Величков та Денис Ярославський.

Всього зареєстровано 13 кандидатів на посаду мера Харкова. Зараз вони вже мають починати свої виборчу кампанію, зокрема, відкривати виборчі фонди".

Деталі: За словами чиновниці, було відмовлено Іджрану Ягубу огли Абдуллаєву, через "неповний пакет документів" а також через відсутність застави і дати з підписом у біографії.

Вона додала, що на сьогодні документи на своїх довірених осіб подали шість кандидатів - це секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, лідер міського осередку "Нацкорпусу" Костянтин Немічев, депутат обласної ради ("Євросолідарність") Олександр Скорик, екс-мер Харкова та ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін, висуванець від "Партії Шарія" Володимир Плетньов, екс-депутат міської ради Дмитро Маринін.

Нагадаємо:

  • Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик підтримала голову фракції "Європейська солідарність" у Харківській облраді Олександра Скорика як кандидата на посаду мера Харкова на позачергових виборах, що відбудуться 31 жовтня.
  • "Опозиційна платформа - За життя" повідомила, що на позачергових виборах харківського міського голови підтримує Михайла Добкіна.
  • Харківська міська організація партії "Блок Кернеса – успішний Харків" висунула кандидатом на посаду міського голови секретаря міськради, виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківвиборимісцева влада
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