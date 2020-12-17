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Кернес помер

Четвер, 17 грудня 2020, 09:21

Мер Харкова Геннадій Кернес, який лікувався від коронавірусу в Німеччині, помер.

Джерело: бізнесмен Павло Фукс у Телеграмі, голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса.

Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друг".

Деталі: Секретар Харківської міськради Ігор Терехов на своїй сторінці у Facebook підтвердив інформацію про смерть Кернеса, зазначивши, що час і місце поховання мера ще не визначені.

Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська вказує, згідно із законом про місцеве самоврядування, у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради.

За її словами, оголошення позачергових виборів - питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте в часі на роки, що демонструвала неодноразова практика.

Пряма мова: "Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом".

Нагадаємо: Депутати Харківської міської ради VIII скликання під час першої сесії 9 грудня обрали секретарем міськради Ігоря Терехова, якому раніше пророкували крісло голови Харківської ОДА.

Що передувало: У Харківського міського голови Геннадія Кернеса відмовили нирки.

Читайте також: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

У своїй банці павук. Харків Геннадія Кернеса

Передісторія:

  • Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
  • 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.

Українська правда
Теми: Кернес


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