Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозра Труханову і Ко: в незаконній схемі заволодіння землею і коштами фігурують 16 людей

Середа, 6 жовтня 2021, 16:51
Підозра Труханову і Ко: в незаконній схемі заволодіння землею і коштами фігурують 16 людей
Труханов і Галантерник фігурують у справі про махінації з землею. колаж УП

У кримінальній справі про незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками Одеси, за якою меру Геннадію Трухановому вручено повідомлення про підозру, фігурують 16 осіб.

Джерело: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно НАБУ: "Загалом слідство встановило причетність до схеми 16 осіб, 10 із них є учасниками злочинної організації, решта — співучасники вчинення інших злочинів".

Деталі: В рамках досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років ці особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для її подальшої забудови.

Внаслідок незаконних дій за вказаний період шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшло у приватну власність. Крім того, з місцевого бюджету незаконно витрачено 131 млн гривень.

Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи становить  689 млн гривень, повідомляють антикорупційники.

Вказано, що наразі прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи, меру Одеси та ще трьом посадовцям Одеської міської ради.

Що передувало: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінальної справи НАБУ і САП у справі про заволодіння землею в Одесі.

Серед підозрюваних – чинний мер Одеси Геннадій Труханов та, за даними джерела УП, - відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрухановНАБУАнтикорупційна прокуратураземляОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Труханов
Труханов вийшов із СІЗО: внесли заставу
Кличко заступився за Труханова, але заставу вносити не збирається
Справа "Краяна": заступнику Труханова суд призначив заставу у 5,3 мільйона
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: