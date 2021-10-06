Венедіктова підписала підозру Труханову і Галантернику - джерела

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінальної справи детективів Національного антикорупційного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі про заволодіння землею в Одесі.

Джерело: Венедіктова у Facebook, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП. Це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Одеса ніколи не була простим містом і наївно вважати, що і справи там розслідуються, так би мовити, по шаблону.

Навпаки, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити".

Деталі: Як випливає з повідомлення, серед підозрюваних – чинний мер Одеси Геннадій Труханов. За даними джерела УП, підозру також отримають відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко.

За словами генпрокурорки, слідству вдалося кваліфіковано задокументувати протиправну діяльність різних людей: від градоначальника до експрокурора та бізнесмена.

За версією слідства, ці люди (не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн. Венедіктова вказує, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які ретельно опрацьовуються детективами і прокурорами.

Що було раніше: Влітку 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро проводили масштабні обшуки в Одесі у справі про махінації мерії, де фігурують міський голова Одеси Геннадій Труханов і неофіційний "господар" міста Володимир Галантерник.

ЗМІ писали, що обшуки проходили у Галантерника, Труханова і заступника мера Одеси Павла Вугельмана.