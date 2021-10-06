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Суд Праги відхилив апеляцію чеха, засудженого до 20 років тюрми за участь у боях на Донбасі

Середа, 6 жовтня 2021, 17:31

Високий суд Праги відхилив апеляцію громадянина Чехії Мартіна Кантора, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці так званої "Луганської народної республіки" проти української армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Суд підтвердив вирок у 20 років тюремного ув'язнення за звинуваченнями у скоєнні терористичного акту та участі в терористичній групі. Цей вирок був винесений у червні міським судом Праги.

"Фактичні висновки суду першої інстанції є абсолютно правильними та вичерпними. Основні факти, на яких суд базує свої висновки, були доведені", - заявив суддя Їржі Льненічка.

За словами судді, було доведено, що Кантор надсилав своїм знайомим електронні листи, SMS-повідомлення та фотографії, описуючи їм, що він робить в Україні та чому він там перебуває.

"Ми вважаємо, що було доведено, що підсудний дійсно перебував у місці, де він робив фотографії. Можливо, цей вирок відштовхне подібних авантюристів від участі у подібних подіях", - сказав суддя.

Нагадаємо, 7 вересня суд Праги засудив Їржі Урбанека до 20-річного тюремного ув'язнення за теракт і участь у терористичній групі. Урбанек, який багато років тому виїхав з Чехії на Донбас, був притягнутий до кримінальної відповідальності заочно.

8 вересня Окружний суд чеського міста Плзень засудив до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму 27-річного Лукаша Новачека за участь в бойових діях на Донбасі у 2015 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООС
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