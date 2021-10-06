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Президенти України, Німеччини та Ізраїлю взяли участь у заходах до 80-річчя трагедії Бабиного Яру

Середа, 6 жовтня 2021, 21:54
Президенти України, Німеччини та Ізраїлю взяли участь у заходах до 80-річчя трагедії Бабиного Яру
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив про нові дані досліджень, які свідчать, що у Бабиному Яру може бути близько 200 тисяч страчених, а не 100 тисяч, як вважалося раніше. Також він назвав трагедію спільною для єврейського та українського народів.

Джерело: Зеленський на заходах з вшанування 80-роковин трагедії у Бабиному Яру, якого цитує "Укрінформ", "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зеленський взяв участь у заходах разом із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом та Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром, яких він запросив на вшанування трагедії. Глава держави назвав це "не політичним або дипломатичним реверансом, а доказом єдності поглядів".

 

Пряма мова Зеленського: "Бабин Яр - це спільна трагедія єврейського та українського народів. Чорна, потворна сторінка світової історії... Трагедія Бабиного Яру торкнулася кожного. Навіть якщо тут не був убитий чийсь родич, друг або знайомий, - це торкнулося всіх. Кожної людини, яка вважає себе людиною.

Скільки їх залишилось лежати тут назавжди — точно не скаже ніхто. На Нюрнберзькому процесі йшлося про близько 100 тисяч людей. Сьогодні нові дослідження кажуть, що, ймовірно, — біля 200 тисяч людей…

Бабин Яр є пам'ятником людині в усіх найгірших і найкращих проявах: людині, яка вбиває, людині, яка помирає від рук іншої людини, людині, яка промовчала і домовилась з совістю, людині, що має недоговороздатну совість, тож кричала про ці злочини на весь голос, людині, яка стріляла і вірить, що чинить правильно, людині, яка рятує, бо знає, що чинить правильно".

"Українська правда" в Threads

Теми: Бабин ЯрЗеленськийІзраїльНімеччина
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