У "Батьківщині" пояснили, чому голосували зі "слугами" за відставку Разумкова: не було вибору

У ВО "Батьківщина" заявили, що підтримали відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, тому що він 2 роки представляв монобільшість і провів закони, проти яких виступала фракція Юлії Тимошенко.

Джерело: заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв у коментарі УП

Пряма мова: "Це питання, чи буде далі існувати цей парламент і монобільшість, і чи буде далі існувати цей парламент, який провів рішення про так званий референдум, гральний бізнес, розпродаж землі…Це все робив цей парламент.

Я зараз не про Разумкова, а про те, що парламентська більшість, яку представляв Разумков, проводила два роки таку політику. Ми не можемо по іншому.

Якби ми могли змінити уряд, добитися відставки прем’єра, ключових міністрів. Ми не можемо цього зробити, тому тут нічого дивного немає.

Коли ви задаєте питання, чому ми голосуємо за відставку спікера-представника монобільшості, мені здається, що це питання треба задавати монобільшості. Це їх перший номер".

Деталі: Нардеп запевнив, що "Батьківщина" не планує вступати у коаліцію зі "Слугою народу".

Що було раніше: На засіданні 7 жовтня нардепи звільнили з посади спікера ВР Дмитра Разумкова. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи.

За звільнення Разумкова проголосували 215 "слуг", 20 нардепів "Батьківщини", 18 нардепів партії "Довіра,19 нардепів "За майбутнє" та частина "Голосу" (6 нардепів).

"Проти" голосувала "Євросолідарність"- 27, "ОПЗЖ" - 23, 7 "слуг", 8 нардепів "Голосу" і частина позафракційних (8).

Разумков припустив, що результати голосування про його відставку свідчать про формування коаліції за участю "Слуги народу" та депутатів від "Батьківщини".