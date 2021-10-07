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Справа Подільського мосту: силовики прийшли оглянути з водолазами

Четвер, 7 жовтня 2021, 15:57
Справа Подільського мосту: силовики прийшли оглянути з водолазами
фото столичної прокуратури

Столичні правоохоронці проводять огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Слідчі дії проводять у кримінальному провадженні за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час будівництва цього мосту.

Правоохоронці залучили експертів Київського НДІСЕ, спеціальні служби та водолазів.

Огляд на об’єкті вказаного будівництва проводиться з метою перевірки обсягів та якості виконаних робіт, у тому числі підводних, їх фактичної вартості.

Що передувало: 16 серпня Подільська окружна прокуратура Києва у цьому провадженні повідомила про підозру першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації.

За висновками експертизи, бюджету міста спричинено збитки на суму понад 4,5 млн гривень через неналежне виконання робіт з фарбування залізобетонних прольотних плит автопроїзду.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура
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