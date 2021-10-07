Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Справа Подільського мосту: силовики прийшли оглянути з водолазами

Четвер, 7 жовтня 2021, 15:57
фото столичної прокуратури

Столичні правоохоронці проводять огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Слідчі дії проводять у кримінальному провадженні за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час будівництва цього мосту.

Правоохоронці залучили експертів Київського НДІСЕ, спеціальні служби та водолазів.

Огляд на об’єкті вказаного будівництва проводиться з метою перевірки обсягів та якості виконаних робіт, у тому числі підводних, їх фактичної вартості.

Що передувало: 16 серпня Подільська окружна прокуратура Києва у цьому провадженні повідомила про підозру першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації.

За висновками експертизи, бюджету міста спричинено збитки на суму понад 4,5 млн гривень через неналежне виконання робіт з фарбування залізобетонних прольотних плит автопроїзду.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів

відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву

Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу

Україна виграла надважливий матч у Фінляндії

відеоБіля будинку Порошенка у Козині сталися сутички

відеоСенсація на виборах у Чехії: партія влади програла, прем’єром має стати Фіала

Усі новини...
Київ
У Києві зростає кількість ковід-хворих: новий антирекорд
Напад на "Схеми": голові "Укрексімбанку" вручили підозру
Напад на журналістів "Схем": фігуранту, який вислизнув з банку, вручили підозру вдома
Останні новини
06:37
Джошуа ініціює матч-реванш з Усиком, бій може бути в березні
05:59
COVID у світі: Найбільше хворих у США, Британії та Росії
05:04
Іран накопичив 120 кг урану, збагаченого до 20% — це вп'ятеро перевищує межу ядерної угоди
03:56
На Конго потонуло імпровізоване судно, півсотні загиблих
03:00
Демонстранти в Римі вийшли проти COVID-паспортів для робітників, хотіли прорватися до офісу прем'єра
01:58
Brexit: Лондон наполягає на необхідності “значних змін” в протоколі щодо Північної Ірландії
00:55
Таліби відмовилися співпрацювати зі США для боротьби з “ІДІЛ”
23:56
фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів
23:29
Футбол: Ярмоленко прокоментував перемогу України над Фінляндією
22:49
відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву
Усі новини...