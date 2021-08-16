У справі Подільського мосту у Києві проходять нові обшуки

Правоохоронці у справі щодо будівництва Подільського мосту в Києві проводять обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", ДП "Укрдержбудекспертиза", у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Подільська окружна прокуратура Києва і київське Управління стратегічних розслідувань поліції проводять низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади Києва та службової недбалості під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро в столиці (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 ККУ).

Слідство встановило, що у квітні 2017 року між комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та ТОВ "Еко-Буд-Трейд" укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по об’єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".

У липні 2020 року виконувач обов’язків директора КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівник генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, до яких були внесені відомості про виконання впродовж квітня-травня 2020 року роботи по фарбуванню низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 м.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, які передбачені технологічними картами виробника використаних на будівництві Подільського мостового переходу, не виконувалися.

За підрахунками слідства, внаслідок зазначених дій місцевому бюджету територіальної громади міста Києва спричинено збитки на загальну суму понад 4,5 млн грн.

Станом на 9:30 ранку 16 серпня на підставі ухвал суду у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцями проживання фігурантів провадження тривають обшуки.

Цьому передувало: 17 липня 2020 року було проведено 17 обшуків у справі про розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів та вартості робіт під час будівництва столичного Подільського мосту, збитки через що могли сягати понад 80 млн грн.

12 травня 2021 року фіскали провели обшуки у приватного підприємства, яке здійснювало будівельні роботи на Подільському мостовому переході, за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму 9 млн грн.